PSG : Van de Beek éclabousse l'Europe, son agent sort du silence

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Avec Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, Donny van de Beek est la grande révélation de la saison en Ligue des Champions.

Sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, le milieu de 22 ans est en train de réaliser un parcours exceptionnel. À un pas de la finale de C1 à Madrid, grâce au succès acquis à Tottenham en demi-finale aller mardi (0-1), l’international néerlandais voit sa cote grimper en flèche durant cette fin de saison. Déjà buteur contre la Juventus en quarts (1-2), Van de Beek a refait le coup à Londres. Sous contrat jusqu’en 2022, le relayeur de l’Ajax est courtisé de tous les côtés. Et notamment par le Paris Saint-Germain, qui a déjà fait une proposition au Batave. Malgré tout, le club de la capitale française devra patienter encore un peu dans ce dossier, vu les dernières déclarations de l’agent de Van de Beek.

« Pour le moment, Donny veut se concentrer uniquement sur l’Ajax et gagner. Mais il est clair qu'il discutera de son avenir à la fin de cette saison. Peu de clubs peuvent se le payer. Je ne peux ni confirmer ni nier l'intérêt possible de Naples. Tout le monde sait comment fonctionne Ancelotti et ce serait un honneur pour Donny de l'avoir comme entraîneur. Quoi qu'il en soit, nous ne parlerons pas de son avenir avant la fin de la saison », avoue, sur la radio italienne CRC, Rob Witschge, qui espère que Van de Beek va continuer à briller avant l’ouverture du mercato afin de négocier le meilleur transfert possible. Ce qui n’est pas forcément bon signe pour le PSG...