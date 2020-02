PSG : Une vieille embrouille parisienne ressurgit à la Juventus

Dans : PSG.

Que ce soit au Paris Saint-Germain dans le passé ou à la Juventus de Turin dans le présent, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot paraissent inséparables. Et pourtant, ce n’est pas le grand amour entre les deux Français…

Pour son retour en France, Blaise Matuidi a vécu une triste soirée du côté de Lyon mercredi dernier. Outre la défaite de sa Juve en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1), le champion du monde est resté sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre. Et pour couronner le tout, le milieu de 32 ans s’est embrouillé avec Leonardo Bonucci lors de l'échauffement d’avant-match. « Ce n'est pas parce que tu ne joues pas que tu dois t'entraîner comme ça. Bouge toi ! », aurait lancé le capitaine turinois à Matuidi, selon Sky Italia. Une colère pas aussi anodine que cela car l'international français traverse une période très compliquée. Remplaçant sous les ordres de Maurizio Sarri depuis le début de l’année 2020, Matuidi vit très mal sa concurrence avec Rabiot et ne s'en cache même plus, avec une mine déconfite à l'entrainement ces derniers jours.

D’après les informations du Corriere di Torino, les deux Tricolores sont en froid depuis… 2017 et leur aventure commune au PSG. Il y a trois ans, Rabiot et Matuidi étaient déjà concurrents et Unai Emery avait alors tranché en faveur du plus jeune. L'ancien stéphanois avait même dû quitter Paris pour retrouver du temps de jeu. Ce qui était le cas à la Juventus jusqu’à la fin de l’année 2019. Mais depuis, Rabiot, qui a été recruté libre l’été dernier à Turin, a émergé. Au grand dam de Matuidi, qui a donc peur de revivre le même traumatisme à la Juve… Ce qui signifie donc que le joueur de 32 ans pourrait se chercher un nouveau challenge après l’Euro 2020 avec les Bleus. Et pourquoi pas à l’OL, où Jean-Michel Aulas et Juninho lui ont fait un énorme appel du pied ? Réponse dans les mois à venir...