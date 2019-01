PSG : Une recrue, ce sera forcément un flop annonce Carine Galli

Dans : PSG, Mercato.

A la demande de son entraîneur Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain tente de renforcer son milieu de terrain.

L’Allemand a en effet réclamé deux recrues pour son entrejeu, deux « top joueurs » capables d’amener un plus pour la deuxième partie de saison. Une mission particulièrement difficile au mercato d’hiver, les clubs étant réticents à l’idée de libérer leurs meilleurs éléments. De plus, le PSG doit composer avec les limites imposées par le fair-play financier. Avec cette dernière contrainte, Carine Galli en est certaine, Paris ne peut que se tromper en recrutant.

« Le problème on le connaît, il n’est pas né mercredi et il n’est pas d’autant plus d’actualité aujourd’hui. Ce qu’il s’est passé mercredi, c’est une défaite et une élimination, a rappelé la journaliste sur la chaîne L’Equipe, après la défaite face à Guingamp (1-2) en Coupe de la Ligue. Mais ce souci de bricolage du fait que tu n’as qu’un véritable milieu de terrain défensif, et qu’en plus tu dois miser à fond sur Marco Verratti qui est un joueur qui est quand même souvent absent pour cause de blessure ou de suspension, c’est le problème de Tuchel depuis qu’il est arrivé au PSG. »

« Si c’est pour faire un Diarra bis... »

« Et il le savait très bien, encore plus avec l’histoire d’Adrien Rabiot même s’il ne voulait pas jouer en six. Et le souci de l’argent, il est toujours là. Le PSG n’a pas d’argent pour prendre le milieu de terrain dont ils auraient besoin, a-t-elle constaté. Donc si c’est pour faire un Lassana Diarra bis, ce n’est surtout pas ce qu’il faut faire parce que tu perds encore un petit peu d’argent et tu dois verser un gros salaire à un joueur. » En résumé, mieux vaut ne recruter personne cet hiver.