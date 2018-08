PSG : Une pépite de 21 ans fait saliver le PSG... et Monaco !

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1, Mercato.

Si le mercato est très agité du côté de l’AS Monaco, c’est moins le cas au PSG. Mais dans les prochaines semaines, les deux clubs pourraient se retrouver en concurrence sur un dossier. En effet, le média belge Het Laatste Nieuws affirme que les deux clubs français avaient envoyé des émissaires pour la rencontre opposant Mouscron-Pérulwez au FC Bruges. Dans le viseur du PSG et de Monaco : le jeune attaquant brugeois Wesley (21 ans), auteur de 18 réalisations en championnat la saison dernière.

Buteur à deux reprises lors de l’ouverture du championnat belge, Wesley a été moins en réussite à l’occasion de ce match. En effet, les émissaires du PSG et de Monaco ont certainement été déçus puisque le buteur de 21 ans a été expulsé dès la 11e minute. Cela n’empêchera sans doute pas les dirigeants de l’ASM et du PSG de passer à l’offensive s’ils sont convaincus par le potentiel du joueur. Pour rappel, Monaco pourrait rechercher un avant-centre en cas de départ de Radamel Falcao tandis que du côté du PSG, il est toujours possible qu’un joueur soit recruté pour devenir la doublure d’Edinson Cavani. Un rôle que convoite également le prometteur Timothy Weah…