PSG : Une offre irréelle et une incroyable vengeance sur MU au mercato

Suite à leur affrontement en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Manchester United sont désormais en concurrence sur le mercato.

La vengeance est un plat qui se mange froid. Ce dicton pourrait convenir au club de la capitale, qui rêve de faire un joli coup à MU, quelques semaines après sa sortie de route en C1 contre la formation mancunienne. En effet, selon The Sun, le PSG pourrait s'offrir David De Gea sur un plateau. En fin de contrat en juin 2020, le gardien espagnol devrait quitter les Red Devils si ses revendications salariales, tournant autour de 1,6 ME par mois, ne sont pas validées par la direction de United.

Sans ça, le portier de 28 ans menace de partir à Paris, vu que le club francilien serait prêt à s'aligner sur ses demandes. Pour arriver à ses fins, le PSG pourrait alors faire une offre de transfert de 70 millions d'euros, d'après le média anglais. Une somme mirobolante pour racheter une seule année de contrat, surtout que Paris peut déjà compter sur Gianluigi Buffon à court terme puis sur Alphonse Areola sur le plus long terme. Après, tout est possible au mercato, surtout cet été, et le PSG pourrait très bien se séparer de ses deux gardiens pour financer l'arrivée d'un leader européen à son poste comme De Gea. Affaire à suivre...