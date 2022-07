PSG : Une offre en or pour soulager Donnarumma ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait voir une vague de joueurs partir cet été lors du mercato. Keylor Navas, barré par Gianluigi Donnarumma, a une piste très crédible en Serie A.

L'arrivée de Luis Campos va redistribuer quelques cartes au PSG. Le conseiller sportif du club de la capitale a beaucoup de libertés pour mener à bien le mercato estival. Le Portugais travaille considérablement sur les prochaines arrivées au PSG. Il sera en revanche aidé concernant les départs, notamment par Antero Henrique, redoutable dans l'exercice. Et les deux hommes ne manqueront pas de tâches à accomplir, au vu du nombre de joueurs devenus indésirables au Paris Saint-Germain. En plus des joueurs dont le PSG veut absolument se débarrasser, d'autres profils sont susceptibles de quitter le navire. C'est le cas de Keylor Navas, très probable numéro 2 du club francilien la saison prochaine s'il décidait de rester. Mais compte tenu de son grand talent et de son expérience non-négligeable, le Costaricien a des touches dans certains clubs, notamment du côté du Napoli.

Navas loin du PSG, pas impossible !

Ces dernières heures, La Repubblica nous apprend que les Napolitains sont très intéressés à l'idée de recruter Keylor Navas. A Naples, l'ancien portier du Real Madrid se voit en plus promettre une place de titulaire, devant Alex Meret, dont le contrat expire en 2023 et qui ne serait donc pas renouvelé en cas d'arrivée de Navas. En recrutant Navas, Naples veut s'offrir de l'expérience, notamment dans l'optique de la Ligue des champions. De son côté, le gardien de 35 ans ne semble pas enclin à quitter le PSG à n'importe quelles conditions. En fin de saison dernière, et même si son futur au sein du club de la capitale semble moins rayonnant, il indiquait se sentir très bien à Paris et ne pas voir d'autres options pour la suite de sa carrière. Mais dans le foot, tout va très vite et Navas n'est donc pas assuré de rester au PSG. Surtout que malgré ses très bonnes prestations et sa place de choix dans le vestiaire francilien, pas sûr que la direction du PSG dise non à une belle somme d'argent. En fin de contrat en 2024, Navas est estimé à 8 millions d'euros.