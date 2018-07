PSG : Une offre de 310 ME pour Neymar ? Le Real crie au scandale

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans l’interminable feuilleton Neymar, qui est pourtant actuellement concentré sur ses performances avec le Brésil au Mondial, la soirée de lundi a marqué un nouveau tournant.

La télévision publique espagnole, qui ne sort pas fréquemment de scoops au sujet des gros transferts européens, a affirmé que le Real Madrid avait présenté une offre de 310 ME au PSG pour recruter Neymar, à qui il serait offert un contrat de très longue durée et un salaire de 45 ME annuel net d’impôts. Une énorme information qui a fait réagir quasiment immédiatement, et de manière officielle, le champion d’Europe en titre.

« Compte tenu de l'information diffusée ce soir par TVE sur une prétendue offre du Real Madrid au PSG pour le joueur Neymar, le Real Madrid CF déclare que cette information est complètement fausse. Le Real Madrid n'a fait aucune offre au PSG ou au joueur. Le Real Madrid s'étonne que la télévision publique espagnole ait été en mesure de diffuser des informations absolument fausses sans que quiconque de ce média ait contacté l'une des parties afin de mettre en opposition les informations présumées qui auraient facilement pu être contredites », a déploré le Real Madrid, visiblement scotché de voir la télévision espagnole effectuer une telle affirmation. Un démenti formel particulièrement rare au sein de la Maison Blanche, et qui montre que ce dossier ne laisse clairement pas insensible.