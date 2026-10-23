Strasbourg et Lille envoient balader la LFP et s’expliquent

Strasbourg et Lille envoient balader la LFP et s’expliquent

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Le report du match entre le PSG et l'OL créé un trou dans la case du dimanche soir que personne en Ligue 1 n'a voulu combler.
Gros bazar dans le calendrier de Ligue 1, entre les manifestations, la cérémonie du Ballon d’Or et la tempête, il fallait s’accrocher et la Ligue a vu sa programmation être changée. Au final, le match entre le PSG et l’OL a été décalé au lundi soir pour soulager les forces de l’ordre déjà très sollicitées pendant le week-end. Et aucun match n’aura lieu sur cette case toujours très prisée par les téléspectateurs.
En effet, avec l’annonce du report de 24 heures du match phare de la journée, la LFP a tenté de trouver une autre rencontre à caser dans cette tranche horaire. Le premier choix s’est porté sur Monaco-Lille, mais le LOSC a refusé de chambouler son programme et de compliquer le trajet déjà lointain pour ses supporters.

Strasbourg et Lille pensent à leurs supporters

Même justification pour Strasbourg, qui s’est vu proposer de décaler son match à Rennes de 17h15 à 20h30. Si le club breton avait accepté car cela faisait quelques heures de repos de plus après le retour de Turin ce vendredi, le Racing a dit non. « Il y a une chose très importante, c’est le respect des supporters. Si je suis un supporter et que je me rends à Rennes, avant de travailler le lundi, c’est différent si le match est à 17h15 ou à 20h45. On a besoin de respecter les supporters. C’est une décision du club, tous ensemble. Une décision facile », a fait savoir Hugo Oliveira, l’entraineur de Strasbourg, pour qui il faut aussi penser à ceux qui ont prévu leur trajet et doivent s’adapter à tous ces changements de dernière minute.
Seule bonne nouvelle, les supporters lyonnais n’étant pas conviés au match au Parc des Princes, le déplacement de cette rencontre au lundi ne change rien pour eux.

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Derniers commentaires

Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

C’est vrai que c’était bien et si pratique pour les habitués le PARC mais c’est pas un grand stade moderne,il faut être réaliste . On verra bien.

Todibo pas sérieux ? Lens se fâche

Virè par WEST HAM ..

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moins de sauvages moins flics ..

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pilletdom Il t’arrive d’écrire sans insulter… 21-10-2026 09:29

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vache. prends vite tes cachets .... t es en crise là

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