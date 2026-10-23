Wahi

Diouf finalement héroïque, Nice renverse Brest

Ligue 1
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
8e journée de Ligue 1
Stade Francis-Le Blé
Stade Brestois - OGC Nice 1-2
But pour le Stade Brestois : Ajorque (15e)
Buts pour l'OGC Nice : Wahi (61e), Diop (83e)
Dans un déplacement toujours périlleux, l’OGC Nice s’est imposé à Brest (2-1) ce vendredi. Un succès obtenu grâce à une belle réaction en deuxième période, la première étant marquée par la boulette de Diouf. Le gardien niçois, trop hésitant dans sa relance, subissait le pressing d’Ajorque (1-0, 15e) qui ouvrait le score dans la cage vide. Le Gym prenait un coup sur la tête, tout comme son dernier rempart encore fautif sur l’occasion du Brestois Doumbia, incapable de bien frapper sa reprise. Un soulagement pour Nice qui réagissait enfin dans le deuxième acte.
Brest prenait un malin plaisir à tester le mental de Diouf sur des frappes lointaines. Mais de l’autre côté du terrain, c’est quasiment à bout portant que Wahi (1-1, 61e) trompait Selvik d’une reprise de l’extérieur du pied. Les Aiglons auraient pu s’en contenter, mais les visiteurs en voulaient plus et profitaient d’une erreur de Locko pour prendre l’avantage par l’intermédiaire de Diop (1-2, 83e). Ça sentait le gros coup azuréen. Sauf qu’au bout du temps additionnel, la VAR incitait l’arbitre à accorder un penalty aux Brestois. Une occasion manquée par Lala (90e+10), ou plutôt détournée par le gardien Diouf finalement décisif pour Nice !
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Le programme modifié de la 8e journée

Mourinho A Un Plan Infaillible Pour Battre Le Barca
Liga

Mourinho a un plan infaillible pour battre le Barça

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ol Tout Pour Le Psg Le Coup De Maitre De Fonseca
OL

OL : Tout pour le PSG, le coup de maître de Fonseca

Fil Info

L1 : Le programme modifié de la 8e journée
Mourinho a un plan infaillible pour battre le Barça
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
OL : Tout pour le PSG, le coup de maître de Fonseca
Ce Nantais propose un deal pour monter avec l'ASSE
Strasbourg et Lille envoient balader la LFP et s’expliquent
Todibo pas sérieux ? Lens se fâche
10.000 supporters et Giresse, Bordeaux pulvérise un record
Brest - Nice : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Tiens sans flic aujourd'hui, on aurait un mec qui aurait buté une centaine de personnes peut être plus même si les flics de la BAC ne l'avaient pas arrêté dans son délire. Les flics nous protègent heureusement des mecs comme toi ravagés du cerveau, merci a eux !

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

allons rémi,meme toi tu n'y crois pas a ta baliverne!

OL : Himbert a floppé, Fonseca a raison

Quelle daube ce Fonseca il met des joueurs au placard sans jamais leur donner de temps de jeu pendant des mois et il les ressort dans un match de coupe d'Europe en étant titulaire ! Quelle gestion d'effectif médiocre s'ajoutant à tout le reste. Et puis Himbert avec un tel milieu médiocre hier soir et des latéraux fantomatiques autant dire que Himbert était dans les pires conditions. Le seul a enterrer sur ce match c'est ce farfelu profondément débile et incapable de Fonseca

Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

C’est vrai que c’était bien et si pratique pour les habitués le PARC mais c’est pas un grand stade moderne,il faut être réaliste . On verra bien.

Todibo pas sérieux ? Lens se fâche

Virè par WEST HAM ..

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Nice logo
Nice
118323810-2
9Lens logo
Lens
10731314113
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading