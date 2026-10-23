Diouf finalement héroïque, Nice renverse Brest

OL : Himbert a floppé, Fonseca a raison

Quelle daube ce Fonseca il met des joueurs au placard sans jamais leur donner de temps de jeu pendant des mois et il les ressort dans un match de coupe d'Europe en étant titulaire ! Quelle gestion d'effectif médiocre s'ajoutant à tout le reste. Et puis Himbert avec un tel milieu médiocre hier soir et des latéraux fantomatiques autant dire que Himbert était dans les pires conditions. Le seul a enterrer sur ce match c'est ce farfelu profondément débile et incapable de Fonseca