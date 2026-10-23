Diouf finalement héroïque, Nice renverse Brest

Tiens sans flic aujourd'hui, on aurait un mec qui aurait buté une centaine de personnes peut être plus même si les flics de la BAC ne l'avaient pas arrêté dans son délire. Les flics nous protègent heureusement des mecs comme toi ravagés du cerveau, merci a eux !
allons rémi,meme toi tu n'y crois pas a ta baliverne!
Quelle daube ce Fonseca il met des joueurs au placard sans jamais leur donner de temps de jeu pendant des mois et il les ressort dans un match de coupe d'Europe en étant titulaire ! Quelle gestion d'effectif médiocre s'ajoutant à tout le reste. Et puis Himbert avec un tel milieu médiocre hier soir et des latéraux fantomatiques autant dire que Himbert était dans les pires conditions. Le seul a enterrer sur ce match c'est ce farfelu profondément débile et incapable de Fonseca
C’est vrai que c’était bien et si pratique pour les habitués le PARC mais c’est pas un grand stade moderne,il faut être réaliste . On verra bien.
Virè par WEST HAM ..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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😨 𝗟𝗔 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 𝗕𝗢𝗨𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 ! Quelle énorme erreur d'Andy Diouf, Ajorque est à l'affût pour ouvrir le score pour @SB29 ! #SB29OGCN