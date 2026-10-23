OL : Tout pour le PSG, le coup de maître de Fonseca

Très critiqué après la défaite à Hoffenheim (3-0) jeudi en Ligue Europa, Paulo Fonseca avait pourtant de bonnes raisons d’effectuer un large turn-over. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sent l’opportunité de s’offrir le double champion d’Europe.

Paulo Fonseca a presque sacrifié le déplacement à Hoffenheim. Pour cette rencontre de la 3e journée de Ligue Europa, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a quasiment changé l’intégralité de son onze. Personne ne s’étonne de la lourde défaite des Gones en Allemagne. En revanche, de nombreux supporters et observateurs ne comprennent pas les choix du Portugais. Ses intentions étaient pourtant claires aux yeux de Jean-Pierre Papin.

Il l'a fait en sachant ce qu'il voulait faire. Il voulait garder ses joueurs pour le match contre le PSG, il l'a dit et il l'a assumé, a rappelé le consultant de RMC. Quand on a six points en deux matchs, on peut se permettre à la limite de laisser tomber un match. » D’accord avec le coach du club rhodanien, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille approuve le repos accordé aux cadres ainsi que la priorité donnée au choc de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain lundi. «, a rappelé le consultant de RMC.

« Et s'ils prennent une taule contre le PSG ? Peut-être. Mais je pense qu'à un moment, il y a des joueurs qui ont besoin de souffler, a justifié Jean-Pierre Papin. On pourrait faire le même procès à Genesio. On n'est qu'au mois d'octobre ? Mais ce n'est pas grave. Il y a peut-être des joueurs qui ont besoin de souffler et il veut la meilleure équipe possible contre le PSG. C'est important pour eux d'essayer de défier le champion d'Europe et ça je le comprends. Un match pour faire reposer ses cadres, moi ça ne me dérange pas. » D’autant que Lyon n’est pas du genre à négliger la Coupe d’Europe.