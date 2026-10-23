Ce Nantais propose un deal pour monter avec l'ASSE

Ce Nantais propose un deal pour monter avec l'ASSE

Ligue 2
parGuillaume Conte
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Ancien joueur de l'ASSE, Mathieu Cafaro est le roi des montées en Ligue 1. Il espère en vivre une quatrième cette saison avec le FC Nantes, en compagnie du club du Forez qu'il porte toujours dans son coeur.
De retour après une blessure à la cuisse qui lui a fait manquer les deux derniers matchs, Mathieu Cafaro arrive à temps pour retrouver son ancien club. Un rendez-vous qu’il ne voulait pas manquer, l’attaquant de 29 ans ayant porté le maillot de l’ASSE à quasiment 100 reprises.

Cafaro, c'est le roi de la montée

Il évolue désormais au FC Nantes et sera donc présent dans le Chaudron pour l’un des matchs phares de la Ligue 2 ce samedi soir, dans une rencontre décalée à 20h45. Si les Canaris ont beaucoup de mal en ce moment, le changement d’entraineur instaure une nouvelle dynamique aux yeux de Mathieu Cafaro. « C’est un peu dur en ce moment. Ça me fait penser à la première année chez les Verts quand le club venait de descendre. On a eu six premiers mois délicats. Il y avait un groupe de qualité et on avait pris du retard. Là, on court après toutes les équipes, on ne joue pas comme on aurait voulu, mais c’est un peu mieux depuis l’arrivée du coach. Il faut que le travail que l’on fait prenne vraiment. Les supporters sont avec nous, ils voient qu’on ne triche pas », a livré l’ancien joueur du Stade de Reims, persuadé que le temps d’adaptation à la Ligue 2 joue également.
Un club champenois avec qui il avait connu la montée, une véritable spécialité pour ce joueur qui a également rejoint la Ligue 1 avec l’ASSE par le passé, mais aussi avec le Paris FC. « À Sainté, on a réussi à monter puis le projet du club a complètement changé. Au PFC, c’est encore plus prononcé avec la famille Arnault. C’est sûr que je ne peux pas me cacher. J’ai trois montées et c’est normal qu’on m’associe à ça », a reconnu Mathieu Cafaro dans les colonnes du Progrès.
L’occasion de retrouver des salariés de l’ASSE, car les joueurs ont beaucoup changé. Mais pour Mathieu Cafaro, l’idéal sera de voir les Verts revenir en Ligue 1, avec le FC Nantes bien sûr. « C’est la meilleure équipe de Ligue 2, il n’y a pas photo. J’espère pour eux qu’ils vont aller au bout et j’espère qu’on les accompagnera aussi », a livré le joueur qui compte désormais quasiment autant de matchs en Ligue 2 qu’en Ligue 1 dans sa carrière.

Ligue 2

24 octobre 2026 à 20:45
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vache. prends vite tes cachets .... t es en crise là

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