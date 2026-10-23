Todibo pas sérieux ? Lens se fâche

Jean-Clair Todibo est au coeur de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, le défenseur central prêté par West Ham étant dans le collimateur de certains supporters du RC Lens. Yannick Cuhazac n'a pas apprécié et l'a fait savoir.

Arrivé à Lens au dernier mercato, Jean-Clair Todibo n'a pas eu énormément de temps de jeu, et forcément cela suscite des interrogations. Et jeudi, un insider sur X (anciennement Twitter) a expliqué que les Sang et Or avaient des doutes sur le défenseur de 26 ans , au point même d'envisager la fin précipitée de son prêt. Tout cela est forcément arrivé aux oreilles des dirigeants et du staff du RC Lens. Et ce vendredi, à la veille du très attendu match contre le Paris FC à Bollaert, Yannick Cahuzac a tenu à répondre à ces bruits. Pour l'entraîneur lensois, tout cela n'est que foutaise, et Jean-Clair Todibo a un comportement professionnel que nul ne peut contester.

Lens n'a aucun doute sur Todibo

Yannick Cahuzac n'a visiblement pas du tout envie que l'expérimenté défenseur français reparte à West Ham, au moment où L'Equipe évoquait à son tour cette intégration difficile. « J’ai entendu ce matin qu’on lui reprochait ses retards. Je trouve ça difficile parce que JC, c’est un bon professionnel, malgré ce qu’on a pu lire. C’est quelqu’un de très professionnel et il a eu un retard depuis qu’il est arrivé parce que son fils avait eu un problème d’asthme. Il m’avait prévenu en amont, a précisé l’entraîneur du RC Lens, qui a reconnu que Jean-Clair Todibo n’avait pas retrouvé son vrai niveau, mais pas en raison de son comportement.

« Il faut que Jean-Clair enchaîne les entraînements, il faut qu’il arrive à avoir du temps de jeu pour retrouver son niveau. Mais sur son état d’esprit ou sur sa mentalité, je n’ai rien à dire. Il s’est super bien intégré. C’est un grand professionnel et on compte beaucoup sur lui parce qu’on sait que, quand il va retrouver son niveau, il va énormément apporter au club et à l’équipe », annonce Yannicl Cahuzac, déterminé à donner sa chance à Todibo lorsque ce dernier sera à 100% de sa forme.