Mourinho a un plan infaillible pour battre le Barça

En pleine préparation du Clasico, José Mourinho met en place une tactique bien définie. Le coach du Real Madrid sait comment battre le FC Barcelone et sa stratégie passera par la justesse technique de ses défenseurs.

Cinq jours après la défaite contre le Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des Champions, le FC Barcelone doit déjà négocier un nouveau choc. Les Blaugrana vont maintenant défier le Real Madrid dans une confrontation importante pour la suite de la saison. En cas de succès dans le Clasico, le Barça s’offrirait un matelas de neuf points sur leur rival au classement de la Liga. Autant dire que José Mourinho refuse d’envisager un tel écart. C’est pourquoi le Portugais a préparé un plan spécial pour faire chuter les Catalans.

Il ne lui a pas échappé que le Barça s’appuyait essentiellement sur un pressing haut à la perte de balle. Pour le « Special One », il est donc hors de question de faciliter la tâche des Barcelonais, explique Defensa Central. Le Portugais a effectivement briefé ses défenseurs sur l’importance de ne pas perdre le ballon à la relance. Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella ont reçu pour consignes de bien lever la tête à la récupération du ballon et de le transmettre rapidement à un coéquipier libre, le tout sans dépasser deux touches de balle si possible.

Le plan anti-Barça de Mourinho

L’arrière-garde madrilène ne pourra donc pas se lancer dans de longues conduites de balle ou tenter un dribble risqué. Ainsi, le Real Madrid espère ressortir avant que le Barça ait le temps de fermer les lignes de passe. A noter que l’objectif n’est pas de balancer le ballon n’importe où. José Mourinho demande à ses défenseurs de trouver les milieux qui devront se rendre disponibles. Voilà comment les Merengue ont prévu de faire mal au FC Barcelone en contre-attaque, avec un Kylian Mbappé souvent efficace dans les Clasicos.