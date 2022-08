PSG : Une folle rumeur, le clan Hakimi dément en bloc

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouveau latéral droit pour boucler son énorme recrutement estival, le FC Barcelone a coché le nom du défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.

Pour répondre aux énormes exigences de Xavi, la direction du Barça n’a pas hésité à sortir de grosses sommes d’argent sur ce mercato d’été. Malgré la crise financière qui touche le club catalan, le FCB a effectivement sorti plus de 150 millions d’euros pour recruter Raphinha, Jules Koundé et Robert Lewandowski. Si Barcelone s’est aussi renforcé à moindre coût avec les arrivées libres de Franck Kessié et Andreas Christensen, Xavi n’en a pas encore fini avec ses emplettes. En même temps, l’effectif des Blaugrana n’est pas encore complet, et notamment au poste de latéral droit. Après avoir eu la référence au poste durant de longues années avec Dani Alves, le Barça n’est plus vraiment à la page, vu que Xavi est obligé de bricoler en plaçant Ronald Araujo sur le côté, Sergino Dest ne faisant pas l’affaire et étant même sur le départ. Afin de combler ce dernier trou, le FCB a donc activé plusieurs pistes, et notamment celle qui mène à Achraf Hakimi (PSG)



Hakimi, la fausse rumeur au Barça

Aunque a primera hora de esta tarde ha sonado como rumor el nombre de Achraf para reforzar al Barça, no hay absolutamente NADA.



El PSG pagó 60 millones de euros por el lateral y es uno de los futbolistas más importantes para Christophe Galtier en su esquema 3-4-1-2.



Se queda. — Dani Gil (@danigilopez) August 18, 2022

En effet, selon les informations d’El Chiringuito TV, Barcelone a coché le nom du défenseur du PSG. Un bruit de couloir complètement faux si l’on en croit les dires de Dani Gil. « Bien que le nom d'Achraf pour renforcer le Barça ait sonné comme une rumeur, il n'y a absolument RIEN. Le PSG a payé 60 millions d'euros pour l'acheter et il est l'un des joueurs les plus importants pour Christophe Galtier dans son schéma en 3-4-1-2. Il reste à Paris », a lâché le correspondant à Paris pour le journal Mundo Deportivo. Un démenti logique confirmé par l'entourage d’Hakimi, qui nie tout contact avec le FCB. En même temps, ce potentiel transfert aurait été bien farfelu, sachant qu’Hakimi est un ancien du Real Madrid. Mais aussi parce que le Barça et le PSG sont deux clubs ennemis depuis que Paris a récupéré Neymar et Messi. Autant dire que faire un deal pour Hakimi, pièce maîtresse de Paris, aurait été mission impossible pour le Barça, qui pourrait d’ailleurs se rabattre sur un ancien Parisien en la personne de Thomas Meunier (Dortmund).