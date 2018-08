PSG : Une étonnante piste brésilienne à 30ME dénichée en Allemagne !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Avec la venue de Thomas Tuchel sur son banc, le Paris Saint-Germain a visiblement décidé de tourner ses radars vers la Bundesliga, le championnat que le nouvel entraîneur du PSG connaît le mieux. Et si plusieurs noms de joueurs qui évoluent en Allemagne ont été évoqués pour renforcer le Paris SG lors de ce mercato, c'est une nouvelle piste qui est dévoilée ce jeudi par le très sérieux magazine spécialisé Kicker. Le média d'outre-Rhin croit savoir que les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient recruter Wendell, le latéral gauche brésilien de Leverkusen.

Pour l'instant, ce vif intérêt du Paris Saint-Germain pour Wendell ne s'est pas concrétisé par une offre officielle, mais Kicker pense que cela n'est qu'une question d'heures, et que cette proposition atteindre les 30ME. Mais du côté du club allemand, on n'est visiblement pas très inquiet, le directeur sportif du Bayer Leverkusen allant même jusqu'à dire qu'aucun joueur ne lui avait fait part de son désir de quitter le club lors de ce mercato. Reste à savoir si Wendell est du même avis que son dirigeant, et cela même s'il a encore trois ans de contrat avec Leverkusen.