PSG : Une compo déroutante face à l’OM, c’est possible

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Le Paris Saint-Germain qui enchaine les victoires et caracole en tête de la Ligue 1 comme de la Ligue des Champions, est pourtant malade.

La faute à une incroyable cascade de blessures qui limite grandement les choix de Thomas Tuchel, et provoque un impressionnant casse-tête en vue du match de dimanche face à l’OM. En effet, Thomas Meunier est blessé et forfait, tout comme Thilo Kehrer, tandis que Colin Dagba fait tout juste son retour et n’a pas une minute dans les jambes depuis plus d’un mois. L’entraineur allemand pourrait donc faire glisser Marquinhos à droite, et créer un problème ailleurs, puisqu’avec les blessures de Gueye et Herrera, il manquerait un homme au milieu pour accompagner Verratti et probablement Paredes.

Cela pourrait faire le bonheur de Pablo Sarabia, invité à jouer les bouche-trous cette saison, et qui pourrait en profiter pour découvrir le Classique face à l’OM. En tout cas, Thomas Tuchel pourrait donc réserver quelques surprises dans son onze de départ, même si cette fois, ce ne sera probablement pas un coup tactique mais une décision en fonction de l’état des troupes encore valides. En espérant pour le PSG et ses supporters que cette malédiction, ou ces erreurs en provenance du staff qui provoquent tant de blessés, prenne fin.