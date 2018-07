PSG: Une cible de Paris coûte aussi cher que Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Thomas Tuchel l’a confirmé aux médias, la succession de Thiago Motta fait bien partie de ses grandes priorités.

Le Paris Saint-Germain partage l'avis de son entraîneur puisque le directeur sportif Antero Henrique s’active sur le dossier N’Golo Kanté. Reste à savoir si le club de la capitale possède la marge nécessaire pour financer une opération annoncée à plus de 100 M€. Rien n’est moins sûr à cause du fair-play financier, qui oblige le champion de France à envisager des alternatives. Et l’une d’entre elles se nomme Miralem Pjanic (28 ans), le métronome de la Juventus Turin.

Seulement voilà, le Bianconero ne serait pas beaucoup moins cher que Kanté. D’après Calciomercato, la Juve a fixé le prix du Bosnien à 100 M€ ! Soit le montant déboursé pour attirer Cristiano Ronaldo. Rien d’étonnant compte tenu du marché actuel. De plus, l’ancien Lyonnais provoquerait un dilemme en interne, certains estimant qu’il vaudrait mieux le conserver, pendant que d’autres pencheraient pour un gros transfert afin de s’offrir une star comme Paul Pogba. Dans les deux cas, cela ne fait pas les affaires du PSG.