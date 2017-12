PSG : Une annonce du Barça qui met Paris dans le dur au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après un fol été, le Paris Saint-Germain regarde tout de même dans les deux sens au moment d’aborder son marché hivernal.

Un changement de gardien est envisageable, tout comme l’arrivée d’un milieu de terrain pour compléter l’effectif. Mais le club de la capitale va tout de même devoir laisser partir un ou deux joueurs à forte valeur marchande pour rester dans les clous du fair-play financier. Le premier visé est Angel Di Maria, qui a retrouvé un peu de temps de jeu en cette fin d’année, mais a bien compris que, si la MCN était au rendez-vous, il regarderait les gros matchs depuis le banc de touche. Dès lors, l’intérêt grandissant du FC Barcelone pour sa venue avait de quoi assurer le PSG d’une belle vente, surtout que le club catalan avait déjà fait le forcing pour faire venir l’ancien madrilène l’été dernier.

Mais selon El Mundo Deportivo, qui cite une réponse des dirigeants barcelonais à cet intérêt pour Di Maria, celui-ci n’est plus de mise. « C’est faux. C’est un ancien dossier », a ainsi fait savoir la direction du Barça, qui n’a visiblement plus l’intention de faire venir l’Argentin. Il faut dire que, malgré un effectif un peu juste devant et la déception Gérard Deulofeu, le retour de blessure d’Ousmane Dembélé et les bons résultats récents n’incitent pas vraiment le géant espagnol à s’emballer pour une recrue à plusieurs dizaines de millions d’euros.