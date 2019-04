PSG : Un salaire XXL, un hôtel, Al-Khelaifi était prêt à tout pour lui !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Phénomène de l’Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong s’est d’ores et déjà engagé en faveur du FC Barcelone pour la saison prochaine. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, qui a fait le forcing pour s’attacher les services de l’international néerlandais. Et en ce milieu de semaine, la presse catalane remue le couteau dans la plaie, en affirmant que le PSG a mené la vie dure au club catalan… sans succès. « Le PSG a joué son va tout » explique ainsi Mundo Deportivo, avant d’apporter quelques précisions.

« En plus d'offrir un plus gros salaire que le Barça, ils ont séduit De Jong et sa compagne en leur proposant trois hôtels particuliers pour vivre dans la banlieue de Paris. Dont un dans lequel Neymar avait vécu » explique par exemple le quotidien pro-Barça. Autant de sacrifices que Nasser Al-Khelaïfi était prêt à faire pour s’offrir Frenkie De Jong, mais qui n’auront pas suffis. En effet, la plaque tournante de l’Ajax Amsterdam a privilégié l’offre du FC Barcelone, où il sera rapidement appelé à s’imposer comme un élément indiscutable du milieu de terrain. Que de regrets pour le PSG…