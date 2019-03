PSG : Un salaire record, Mbappé provoque des folies au mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A chaque jour son article sur Kylian Mbappé du côté de la presse sportive espagnole, laquelle fait désormais de l'attaquant français du Paris Saint-Germain la cible numéro 1 du prochain mercato madrilène. Pour AS et Marca, il ne fait aucun doute que Florentino Perez et Zinedine Zidane vont tout faire pour convaincre le champion du monde français de demander un bon de sortie à Nasser Al-Khelaifi. Mais si dans un premier temps le Real Madrid va devoir convaincre le président qatari du PSG de céder sa star tricolore, ce qui n'est pas gagné, se pose également la question du salaire que les Merengue pourront accorder à Kylian Mbappé s'il devait rejoindre la Maison Blanche.

Se basant sur le classement des sportifs français les mieux payés, réalisé ce week-end par L'Equipe Magazine, AS lance un chiffre. « Mbappé ne viendra jamais avec un salaire inférieur à 15ME sachant que Bale gagne 14ME, Ramos 11ME et Benzema et Modric 10ME », explique le quotidien sportif, qui croit savoir que lorsque le Real Madrid et l'AS Monaco s'étaient entendus sur le transfert de Kylian Mbappé en 2017, un salaire de 12ME net avait été réclamé par le clan Mbappé. Actuellement, l'attaquant du Paris Saint-Germain empoche 12ME par saison, mais ce salaire augmentera la saison prochaine pour atteindre 13,2ME.