PSG : Un retour en seigneur pour offrir le titre, Neymar est chaud bouillant !

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré un futur titre de champion de France et une nouvelle Coupe de France à aller chercher, la fin de saison du Paris Saint-Germain s’annonce bien morose.

Surtout après les performances récentes. Tenu en échec par Strasbourg (2-2) avant les lourdes chutes contre Lille (1-5) et Nantes (2-3) en Ligue 1, le club de la capitale semble au bout du rouleau. Mais un retour pourrait tout changer ! En effet, alors que le PSG est actuellement plombé par les absences, Neymar prépare son come-back. Blessé au pied droit depuis le 23 janvier dernier, l’international brésilien s’entraîne normalement et sans douleur depuis le début du mois d’avril.

Si bien que son retour sur les terrains est programmé pour ce week-end. Selon RMC Sport, « Neymar se sent prêt et a fait part de ses bonnes sensations au staff parisien pour jouer dimanche face à Monaco ». Une potentielle bonne nouvelle, sachant que les ultimes précautions seront prises vendredi et samedi, avant cet énième match du titre. De quoi redonner du baume au cœur à Thomas Tuchel en vue du 27 avril prochain et la finale de Coupe contre Rennes, le dernier match à enjeu du PSG cette saison.