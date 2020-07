PSG : Un piège XXL pour Paris face à l'Atalanta ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain jouera contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions. Un match facile pour le PSG ?

Le tirage au sort de la Ligue des champions a placé l’Atalanta Bergame, équipe en forme de la Serie A, sur la route du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions dans un peu moins d’un mois à Lisbonne. Si du côté du Paris Saint-Germain on craignait de croiser très tôt un monstre du type Barcelone, Manchester City ou le Bayern Munich, le tirage effectué par Paulo Sousa a semblé clément, du moins dans un premier temps. Car comme l’a confié Grégory Schneider, l’Atalanta Bergame est tout sauf une équipe facile à balayer pour le club de la capitale lors du prochain Final 8. Le journaliste de Libération rappelle que cette version 2020 de la Ligue des champions est trop perturbée pour être logique.

Grégory Schneider estime surtout qu’il est illogique de faire du club de Serie A une proie facile pour le PSG. « Le mot cadeau c’est méprisant pour l’Atalanta Bergame. Avant le confinement, il y avait deux équipes dont tout le monde disait qu’elles développaient un jeu exceptionnel, c’était Leipzig et l’Atalanta. Mais on dit que c’est des cadeaux car il n’y a pas l’expérience, mais l’expérience de ce qu’il va se passer en août personne ne l’a. C’est comme si on jouait sur Mars. On est totalement dans l’inconnu, donc il n’y a pas de cadeau de PSG ou même de cadeau empoisonné », a confié le journaliste de Libération, pas convaincu que le tirage au sort soit si bon que cela pour Neymar, Mbappé et leurs coéquipiers parisiens.