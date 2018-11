PSG : Un petit Coca, un petit million d'euros, le PSG savoure

Dans : PSG, Ligue 1.

Coca-Cola France a annoncé ce week-end avoir renouvelé son contrat de sponsoring avec le Paris Saint-Germain. Et pour cela, la célèbre marque américaine signera chaque année et jusqu'en 2021 un chèque de 1 million d'euros au PSG, qui en contrepartie fera la promotion des produits de la marque, et notamment la boisson sportive Powerade, et l'eau Smartwater. Du côté de Coca-Cola, on se réjouit de continuer la route avec le Paris Saint-Germain.

« Nous sommes très fiers d’être un partenaire historique du Paris Saint-Germain et de renouveler notre engagement avec le club préféré des Français, et l’un des clubs les plus populaires au monde aujourd’hui. Nous aimons Paris et son club prestigieux, dont les aventures sportives sont suivies et font rêver des millions de fans de tous horizons », a indiqué, dans un communiqué, François Gay-Bellile, Président de Coca-Cola France.