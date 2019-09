PSG : Un pauvre petit Paris contre Lyon, Habib Beye ricane

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

On l'a appris samedi à l'occasion de la conférence de presse de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain se présentera sans de nombreux joueurs pour la rencontre de ce dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais. Parmi les absents, on note surtout Kylian Mbappé, Edinson Cavani, et Mauro Icardi, trois cadors du front offensif parisien. Mais le technicien allemand du PSG l'a montré mercredi face au Real Madrid, il ne manque pas de solutions dans ce secteur, Neymar étant notamment à sa disposition. Et pour Habib Beye, il serait quand même un peu fort que Thomas Tuchel se cache derrière ces soucis d'effectif pour expliquer un éventuel souci pour le Paris SG contre l'OL.

Sur Canal+, le consultant a été très clair sur ce sujet. « Oui, il y aura pas mal d'absents pour le PSG face à l'OL. Mais je n'ai aucune compassion pour Thomas Tuchel. Il lui reste beaucoup de solutions. Il peut aligner Di Maria, Neymar, ou encore Choupo-Moting dans l'axe, qui peut faire des différences », a rappelé Habib Beye, histoire de relativiser les absences de Mbappé, Cavani et Icardi. Il est cependant clair qu'avec ces trois joueurs, le Paris Saint-Germain est une toute autre équipe que celle qui sera alignée au Groupama Stadium.