PSG : Un nouveau Matador à Paris, Icardi craint de vexer Cavani

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Titularisé contre Bruges (0-5) mardi en Ligue des Champions, Mauro Icardi a confirmé ses bons débuts au Paris Saint-Germain.

Dans son style de finisseur, l’attaquant prêté par l’Inter Milan s’est offert un doublé en Belgique. Autant dire que l’Argentin a pris du plaisir pendant la partie, surtout en deuxième période lorsqu’il a partagé l’affiche avec le triple buteur Kylian Mbappé. « Kylian, on sait tous les qualités qu'il a. Quand il est entré, il a donné son maximum pour l'équipe et c'est ce qui compte. Ma relation avec lui est très bonne, tout le monde le sait, a confié Icardi. Honnêtement, c'est un plaisir de jouer avec des joueurs de ce niveau. Cela rend les choses plus faciles. »

Comme beaucoup d’autres, le renfort estival se sent bien aux côtés du Français. Et se verrait bien s’installer dans le onze. Mais pas question pour lui de vexer son concurrent Edinson Cavani en lui volant son surnom. « Le Matador, on l'a déjà, c'est Edi, a-t-il prévenu. Je marque des buts et j'essaie de donner le maximum pour aider l'équipe à gagner. De toute façon, je m'entends bien avec Edi, on boit le maté ensemble, et c'est ce qui est important pour le groupe. » De son côté, l’entraîneur Thomas Tuchel continue d’affirmer qu’il n’existe aucune hiérarchie entre ses attaquants. Mais ses prochains choix donneront quand même une tendance…