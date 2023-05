PSG ‍: Un nouveau coach ciblé en priorité, le Qatar va surprendre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti pour licencier Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain s’est lancé à la recherche de son futur entraîneur. Le conseiller football Luis Campos pense toujours à nommer son compatriote portugais José Mourinho. Mais du côté de Doha, c’est un autre profil, plus surprenant, qui semble privilégié.

A moins d’un improbable rebondissement, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le média RMC décrit un coach toujours combattif et plus souriant ces derniers jours. Mais la source confirme que le technicien se dirige vers la sortie. Rien d’étonnant puisque le club de la capitale cherche activement son successeur. Cette fois, le conseiller football Luis Campos, à l’origine de la nomination du Français l’année dernière, n’a pas la main sur ce dossier.

🚨 INFO RMC SPORT - Le PSG pense à Xabi Alonso. La piste a été activée depuis Doha, mais la faire aboutir ne sera pas une mince affaire. Mourinho et Motta sont aussi dans la short-list. — RMC Sport (@RMCsport) May 25, 2023

Comme souvent depuis le début de l’ère QSI, c’est l’émir du Qatar et ses conseillers qui mènent les recherches. Et qui seraient donc liés aux nombreuses rumeurs énumérées dans les médias. La radio ressort tout de même une piste apparemment prioritaire, celle menant à Xabi Alonso. Un intérêt étonnant dans la mesure où l’entraîneur du Bayer Leverkusen, certes très en vue cette saison, n’est pas le candidat le plus expérimenté.

L’Espagnol de 41 ans vit seulement sa première expérience au haut niveau, lui qui avait auparavant travaillé dans les catégories de jeunes du Real Madrid, avant de diriger l’équipe réserve de la Real Sociedad. Son inexpérience n’a pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain qui aurait déjà contacté Xabi Alonso. Rien de concret pour le moment, sachant que l’ancien milieu de terrain pense à succéder à Carlo Ancelotti lorsque l’Italien quittera le Real Madrid.

Mourinho attend le PSG

De plus, le Bayer Leverkusen souhaite prolonger son coach sous contrat jusqu’en 2024. Le champion de France en titre a évidemment des alternatives, à commencer par son ancien joueur Thiago Motta, que le président Nasser Al-Khelaïfi apprécie particulièrement. Mais au sein du club francilien, l’entraîneur de Bologne suscite des interrogations quant à sa capacité à mener un tel projet. Luis Campos reste donc à l’affût avec sa priorité nommée José Mourinho (Roma), intéressé et dans l’attente d’une offre parisienne.