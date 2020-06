PSG : Un miracle de dernière minute pour Thiago Silva ?

Dans : PSG.

A l'inverse de Cavani et Meunier, Thiago Silva a accepté de signer un CDD de deux mois avec le PSG, le capitaine brésilien ne voulant pas rater la fin de saison.

Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva s’apprête à jouer au pire ses trois derniers matchs, au mieux ses cinq derniers matchs, sous le maillot du club de la capitale. Car il y a quelques semaines, c’est son compatriote Leonardo qui lui a annoncé que son contrat au Paris Saint-Germain ne serait pas prolongé, ce qui a mis un sacré coup au moral de celui qui a porté à 288 occasions le brassard de capitaine du PSG, record absolu et qui va gonfler, Thomas Tuchel comptant sur son défenseur jusqu’au bout. Et les propos de l’entraîneur allemand ont été tellement chaleureux, vendredi en conférence de presse, que certains se demandent si finalement, à l’image du cas Layvin Kurzawa, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne pourraient pas changer brutalement d’avis et offrir une prolongation à Thiago Silva afin qu’il reste au moins une saison de plus à Paris.

Ce scénario ne semble cependant pas très crédible aux yeux de Thiago Silva et de son entourage explique ce dimanche Le Parisien. « Il s’est mis en tête de ne manquer aucun des derniers rendez-vous qui l’attendent avec Paris (…) C’est sur ce dernier challenge que le Brésilien concentre toute son attention et son énergie. Sans se faire d’illusions pour la suite. Malgré la proposition de prolongation qui vient d’être faite à Kurzawa, le clan Silva ne s’attend pas à voir Paris et Leonardo revenir en arrière. O’Monstro le sait, il faudra aller voir ailleurs à la fin de l’été », explique le quotidien francilien. Pour l’instant, après le Paris Saint-Germain, c’est encore flou pour Thiago Silva, qui sait que Fluminense l’attend à bras ouverts, mais le défenseur brésilien veut encore s’offrir un ultime challenge européen avant de rentrer à la maison. On parle donc de l'Italie et de l'Angleterre, sans que cela se soit beaucoup concrétisé.