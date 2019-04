PSG : Un milieu international pour 70ME, Al-Khelaifi sort le chéquier !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En quête de renforts pour son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain multiplie les contacts, Antero Henrique ayant bien compris qu'il lui était impossible de se rater encore une fois sur ce sujet lors du prochain mercato. Et parmi les noms évoqués pour venir renforcer la formation de Thomas Tuchel, on trouve celui de Rodrigo Hernandez Cascante, plus connu sous le nom de Rodrigo, lequel a été très régulièrement évoqué du côté du PSG. Milieu de terrain international espagnol, le joueur de l'Atlético Madrid est arrivé l'été dernier chez les Colchoneros en provenance de Villarreal pour 20ME. Mais après seulement une saison, Rodrigo aurait émis le désir de déjà changer d'air cet été.

Selon la radio Onda Cero, le milieu défensif de 22 ans a informé son agent et les dirigeants de l'Atlético Madrid de son souhait d'être transféré au prochain marché estival. Et s'il est encore lié quatre ans avec la formation de Diego Simeone, Rodrigo dispose d'une clause libératoire de 70ME, un prix relativement abordable pour le PSG compte tenu du standing du joueur, titulaire indiscutable à Madrid. Seul souci, mais de taille, pour le Paris SG, d'autres clubs seraient déjà prêts à passer à l'action, et notamment le Bayern Munich, mais également et surtout Manchester City et Manchester United.