PSG : Un joueur coincé dans le loft, Antero Henrique appelle un ami

Par Marc Verti

Annoncé très proche d'un retour à Everton, Idrissa Gueye n'a finalement pas signé en Premier League. Mais le PSG ne perd pas espoir et voit d'autres prétendants se positionner pour le milieu de terrain sénégalais.

Le mercato se termine dans quelques jours et le PSG n'a toujours pas vendu une partie de ses joueurs indésirables. Si Keylor Navas est proche de signer à Naples, Mauro Icardi en Turquie, la situation de Gana Gueye inquiète les dirigeants parisiens. Son retour à Everton ne devait être qu'une formalité, mais finalement, le club basé à Liverpool ne souhaite pas débourser le moindre centime pour son ancien taulier du milieu de terrain et ne veut qu'un prêt non-payant, et sans option d'achat. Une condition qui ne satisfait pas le PSG qui a confié à Antero Henrique la lourde tâche de trouver une autre porte de sortie au Sénégalais. Selon les informations de RMC Sport, deux clubs portugais sont à l'affût concernant la situation du joueur de 32 ans et sont prêts à passer à l'action.

Gueye , direction le Portugal plutôt que l'Angleterre ?

Pas dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison 2022/2023 et sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, Gueye est plus que jamais proche d'un départ du club de la capitale. RMC Sport affirme que le FC Porto, ancien club où a oeuvré Antero Henrique, et le Sporting Portugal suivent de près la situation du vainqueur de la CAN 2021. Bien qu'il ait un accord de principe avec Everton, Gueye pourrait rebondir dans le championnat de la Liga Nos puisque Antero Henrique travaillerait en interne pour faire partir libre le milieu de terrain. Au grand dam des Toffees qui espèrent encore pouvoir faire revenir celui qui avait porté les couleurs du club entre 2016 et 2019. La situation de Gueye est encore floue et devrait se décanter dans les derniers instants de ce mercato estival.