PSG : Un grand Neymar dans un grand projet, il l'annonce

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

C’est depuis une tribune du Parc des Princes que Neymar a assisté à la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en Ligue des Champions mercredi (3-0).

Suspendu, pour avoir insulté l’arbitre lors de l’élimination contre MU la saison dernière, l’attaquant de 27 ans a encore un match à purger. Mais dès le 22 octobre prochain, le Ney effectuera son retour en C1 face à Bruges. Avec l’envie de bien faire, lui qui a loupé les moments cruciaux des deux dernières phases finales à cause de blessures au pied droit. Cette saison sera d’ailleurs peut-être la bonne pour l’international brésilien du côté du club de la capitale. Kakà l’espère en tout cas.

« Pour Neymar, je pense que c'est bien de rester au PSG pour le moment. Je pense que c’est bon pour lui, pour le club. Je pense que le PSG essaye toujours de construire cette grande équipe, de gagner une Ligue des Champions. Il peut donc être le leader de ce projet et, à mon avis, c’est bien. Ce sera une excellente année pour lui », a lancé, sur Sky Sports, le Ballon d’Or 2007, qui estime donc que Neymar sortira plus fort de toutes ces épreuves. Pour l’instant, le terrain lui donne raison puisque l’Auriverde a réussi son grand retour avec un magnifique but inscrit contre Strasbourg le week-end passé.