PSG ‍: Un grand club en vente, le Qatar obtient un prix

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sollicité par le propriétaire du FC Valence Peter Lim, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi connaît le prix à payer pour acquérir le club espagnol. Mais selon la presse locale, le Qatar n’est pas intéressé par le rachat de l’actuel 18e de Liga.

Malgré les rumeurs persistantes ces derniers mois, le Qatar n’a pas l’air pressé de quitter le Paris Saint-Germain. Qatar Sports Investments avait notamment réagi après la publication d’un article dans L’Equipe en décembre dernier. « C'est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine », avait dénoncé un porte-parole. A ce moment, le quotidien sportif évoquait un supposé désintérêt des Qataris depuis la fin de la Coupe du monde accueillie en 2022.

Le Qatar n'a pas prévu de bouger

La période correspondait à une passe difficile pour les hommes de Luis Enrique, beaucoup plus convaincants durant les semaines qui ont suivi. Il faut également rappeler la menace lancée par une source proche du gouvernement qatari suite à la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi dans l’affaire Arnaud Lagardère. « Les Qataris en ont assez de tous ces abus, lâchait cette source auprès de RMC. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l'incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu'ils essaient d'aider c'est apparemment pour du "soft power"– c'est de l'abus pur et simple et tout le monde en a assez. »

Lacher le PSG, le Qatar explose de rire https://t.co/GixLu55vqb — Foot01.com (@Foot01_com) February 14, 2025

Là encore, le Qatar avait démenti toute hypothèse de vente du Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée par la COPE. D’après la radio espagnole, Peter Lim, propriétaire d’un FC Valence actuellement relégable, a sollicité Nasser Al-Khelaïfi pour lui communiquer le prix du pensionnaire de Liga : 400 millions d’euros. Mais le Qatar n’est pas intéressé, contrairement à la star portugaise Cristiano Ronaldo qui pourrait se lancer dans une nouvelle carrière.