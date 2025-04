PSG ‍: Un défenseur monstrueux à 70ME arrive

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 30 ans, et avec encore trois ans de contrat au PSG, Marquinhos sait que les dirigeants parisiens travaillent déjà sur son remplacement. Un défenseur central est ciblé et a même été déjà contacté, puisque Anfield Watch annonce qu'Ibrahima Konaté devrait signer à Paris.

Marquinhos était un capitaine heureux mardi soir à Villa Park, même si la qualification parisienne pour le dernier carré de la Ligue des champions n'a pas été simple. Durant ce match, la défense du PSG n'a pas été à la fête, alors que le retour du joueur brésilien était censé ramener de la sérénité, après sa suspension au match aller. Personne ne le dit vraiment car Marquinhos est une légende des champions de France, mais du côté de Luis Campos, on travaille déjà sur celui qui remplacera l'international brésilien. Et ce mercredi, Anfield Watch, le média spécialisé dans l'actualité de Liverpool, révèle que le Paris Saint-Germain a déjà avancé ses pions pour faire signer Ibrahima Konaté, alors que ce dernier n'a plus qu'un an de contrat chez les Reds.

Un salaire royal réclamé par Konaté

Pour convaincre le natif de Paris de revenir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit faire un effort salarial, puisque Konaté réclamait plus de 200.000 euros par semaine aux dirigeants de Liverpool. Mais Alex Caple, journaliste d'Anfield Watch, précise que l'offre transmise par le PSG aux Reds pour faire signer Ibrahima Konaté pourrait atteindre les 70 millions d'euros. L'international français ayant encore un an de contrat, et aucune prolongation n'étant pour l'instant évoquée, le leader de la Premier League, éliminé par le PSG en Ligue des champions, devrait accepter cette offre venue du Paris Saint-Germain. Car même si Liverpool est très riche, la prolongation de Mohamed Salah a coûté très cher financièrement, et le départ de Konaté pourrait permettre de faire baisser la masse salariale, d'autant que Virgil van Dijk devrait lui aussi étendre son bail à Anfield.

Le PSG pousse fort pour signer Konaté

« Le PSG fait tout son possible pour forcer la main de Liverpool sur ce coup-là », explique le journaliste anglais, qui n'est pas loin de penser que le club français parviendra à ses fins. En recrutant le défenseur français de 25 ans, Nasser Al-Khelaifi confirmerait ainsi sa décision de s'appuyer sur des joueurs tricolores pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Et cela avec l'accord de Luis Enrique. L'ère des Neymar et Messi est terminée, et ce ne sont pas les supporters du PSG qui le regretteront.