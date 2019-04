PSG : Un coup tordu signé Arsenal pour faire rager Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ce n'est plus vraiment un secret, le Paris Saint-Germain a mis le paquet pour obtenir la signature dès le début du mercato d'été d'Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol qui arrive en fin de contrat à Manchester United. Et certains affirment même que le joueur mancunien a d'ores et déjà validé les conditions de son futur contrat avec le PSG, histoire de ne pas perdre de temps. Cependant, de l'autre côté de la Manche, l'affaire semble nettement moins avancée et ce vendredi, le Daily Express voit un concurrent de taille se présenter sur la route du Paris SG dans le dossier Ander Herrera.

Le tabloïd anglais affirme en effet que malgré une relance tardive de Manchester United pour essayer de prolonger le milieu de terrain espagnol, ce dernier a décidé de quitter les Red Devils. Mais c'est Arsenal qui est subitement entré dans la danse, Unai Emery ayant le désir d'essayer de convaincre son compatriote de le rejoindre à Londres. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pense avoir des arguments pour réussir à stopper Ander Herrera avant qu'il monte dans l'Eurostar à Londres pour rejoindre Paris. Reste que les Gunners ne sont pas du genre à lâcher des salaires XXL comme peut le faire le PSG, et cela peut quand même être un facteur décisif.