PSG : Un coup fumant à 20 ME que personne n'avait vu venir au mercato

Véritable pépinière de talents, l’Ajax Amsterdam fournit régulièrement les plus grands clubs européens avec des joueurs à la qualité technique impeccable et au sens tactique aiguisé.

Ce n’est pas pour rien que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou Manchester City craquent sur Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt depuis plusieurs mois. Mais faire venir un des deux prodiges sera très coûteux, et quasiment impossible dès le mois de janvier. C’est pourtant pour le marché des transferts hivernal que le PSG a besoin de se renforcer au milieu de terrain, comme l’a bien fait comprendre Thomas Tuchel à chaque passage devant les médias. Et c’est pourquoi le club de la capitale française pourrait créer la surprise en janvier en faisant venir… Donny Van de Beek. Ce milieu de terrain de l’Ajax possède un profil à la Adrien Rabiot, et représente un bel espoir de son pays à 21 ans.

Déjà international, Van de Beek possède l’avantage d’être moins coté sur le marché des transferts, puisque L’Equipe annonce qu’un transfert pourrait être bouclé à hauteur de 20 ME. Soit un prix dans les cordes de la bourse parisienne pour ce mercato, pour un joueur qui a encore une belle marge de progression, même s’il progressive à vitesse grand V en raison de sa très belle saison avec le club d’Amsterdam. Une piste surprise donc, mais qui pourrait aboutir car l’Ajax serait bien plus enclin à le libérer plus tôt que prévu, plutôt que ses deux fleurons De Ligt et De Djong. Cela expliquerait aussi la présence d'Antero Henrique dans la capitale néerlandaise au début du mois de janvier...