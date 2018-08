PSG : Un coup dur et Paris s’affole au mercato

Dans : PSG, Mercato.

En ce qui concerne le poste d’arrière gauche, c’est encore avec un jeune du club ou un joueur n’évoluant pas dans son rôle premier que le PSG va débuter la rencontre face à Angers, ce samedi.

Des solutions qui ne ravissent pas vraiment Thomas Tuchel, qui compte sur Layvin Kurzawa pour occuper un poste d’homme de couloir gauche cette saison, en concurrence avec une recrue qui peine à arriver. Antero Henrique et les dirigeants parisiens ne parviennent toujours pas à faire signer l’arrière gauche promis et désiré au PSG. Et là où la situation devient inquiétante, c’est que le retour de Layvin Kurzawa est sans cesse repoussé.

Au point que, selon Paris United, l’indisponibilité de l’ancien monégasque inquiète au sein du club, et son retour pourrait bien ne pas être proche du tout. Résultat, le directeur sportif parisien, un peu dos au mur sur le coup, envisagerait de passer à la vitesse supérieure dans le recrutement à ce poste, en faisant venir non pas un, mais deux joueurs ! Il faut dire que, depuis que le PSG travaille sur un renfort à ce poste, les pistes sont nombreuses, même si certaines sont coûteuses. Mais vu que Tuchel et Henrique ne semblent pas toujours sur la même longueur d’ondes en ce qui concerne l’identité du joueur qui doit renforcer le champion de France, ce double recrutement aurait au moins le mérite de permettre de satisfaire tout le monde…