PSG : Un coup de tonnerre pour Kehrer au PSG ?

Depuis dimanche, et l'annonce du directeur sportif de Schalke 04, l'affaire semblait entendue, Thilo Kehrer, le défenseur central allemand, allait rapidement être le joueur tant attendu par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Arrivé en début de semaine dans la capitale, Thilo Kehrer a même passé sa visite médicale sans aucun souci. Oui mais voilà, le joueur n'a toujours pas été officialisé par le PSG et forcément quelques questions se posent.

Surtout que ce mercredi après-midi, Christian Heidel, qui avait dévoilé l'accord avec le PSG, a confié en conférence de presse que tout n'était finalement pas réglé entre Thilo Kehrer et les dirigeants du Paris Saint-Germain. « Le transfert de Thilo Kehrer au PSG n’est pas encore officiellement acté. Les contrats doivent encore être signés et il a besoin de régler des points personnels », a précisé le dirigeant de Schalke 04, semant clairement le trouble dans une opération que l'on pensait désormais totalement bouclé pour le Paris Saint-Germain. Coup de pression ou vrai problème, on devrait rapidement en savoir plus puisqu'un officialisation était attendue pour ce mercredi avec une présentation de Thilo Kehrer la semaine prochaine.