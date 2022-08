PSG : Un boucher pour Messi, son Mondial menacé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Notamment opposé à Benfica en phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va croiser la route d’un certain Nicolas Otamendi. Une mauvaise nouvelle d’après l’Argentin Sergio Agüero, inquiet à l’idée de voir le défenseur central blesser la star de l’Albiceleste.

L’Argentine a de quoi aborder le Mondial 2022 avec confiance. Longtemps critiquée pour son incapacité à profiter de la qualité de ses joueurs, l’Albiceleste enchaîne les bons résultats. La sélection entraînée par Lionel Scaloni reste sur une impressionnante série de 33 matchs sans défaite ! Bien sûr, son capitaine Lionel Messi n’est pas étranger à cette excellente dynamique. L’Argentin a souvent répondu aux attentes sous les couleurs de sa nation. Et cette saison, le meneur de jeu brille également avec le Paris Saint-Germain.

De bon augure pour l’équipe sud-américaine et son supporter Sergio Agüero, tout de même inquiet avant la phase de groupes de la Ligue des Champions. En effet, l’ancien attaquant s’est aperçu que les Parisiens allaient rencontrer Benfica, où évolue un certain Nicolas Otamendi peu connu pour la finesse de ses interventions… Du coup, l’ami de Lionel Messi lui a lancé un avertissement à l’approche de la Coupe du monde au Qatar. « PSG, Juventus, Benfica... Otamendi va devoir mettre quelques coups, a prédit Sergio Agüero sur sa chaîne Twitch. Otamendi joue à Benfica, donc il va devoir commencer à mettre des coups et il va croiser Leo. Ne blesse pas Leo, sinon je te tue ! La Coupe du monde arrive, Ota. »

Di Maria également concerné

Puis l’ex-buteur de Manchester City s’est rendu compte que Nicolas Otamendi allait également affronter le Turinois Angel Di Maria. Là encore, il y a danger pour l’ailier de la Juventus Turin. « Ah, tu vas aussi rencontre Fideo. Oh, Otamendi. On le sent mal avec Otamendi. Il devra mettre un bon coup à ces deux joueurs », a prévenu Sergio Agüero, qui regardera sûrement les matchs de cette poule avec attention.