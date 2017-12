PSG : Un attaquant à 150 ME s'offre à Paris

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Après un début de saison exceptionnel, Paulo Dybala traverse une situation difficile à la Juventus Turin.

Depuis quelques rencontres, l’attaquant de 24 ans n’est plus titulaire dans l’esprit de Massimiliano Allegri. Un scénario impensable il n’y a pas si longtemps. Pourtant, c’est bien l’ancien Parisien Blaise Matuidi qui lui est préféré dans un système plus défensif. De quoi agacer l’Argentin qui accepte mal son nouveau statut, et qui se retrouve également en désaccord avec la direction. En effet, Dybala ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants concernant une prolongation de contrat. Et son changement de représentant n’a visiblement rien arrangé.

Le Bianconero a confié ses intérêts à son frère qui, selon la presse italienne, n’hésite pas à lancer des appels du pied aux grands d’Europe. « Je peux vous amener Paulo », aurait assuré l’agent de Dybala au Paris Saint-Germain selon le Corriere della Sera, qui confirme que l’international argentin est disponible contre 150 millions d’euros. En ce moment, le club francilien, surveillé de près par l’UEFA, n’est pas vraiment en mesure de débourser un tel montant sur le marché des transferts. En revanche, d’autres prétendants comme le Real Madrid ou Manchester United pourraient être intéressés...