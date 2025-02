PSG ‍: Un arbitre révèle les secrets du Paris SG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ancien arbitre international, Saïd Ennjimi s’est exprimé sur cette nouvelle version du Paris Saint-Germain composée de joueurs beaucoup plus respectueux du corps arbitral.

Le Paris Saint-Germain sous l’égide de Luis Enrique s’attire une très grande majorité d’éloges. La qualité du jeu proposé malgré l’absence de stars mondiales du football dans l’effectif et les excellents résultats déjà obtenus montrent un PSG transformé. Mais les prestations des joueurs parisiens ne sont pas les seules à être saluées. En effet, cette saison, le Paris Saint-Germain domine le classement du fair-play en Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique n’ont pas reçu un seul carton rouge en championnat cette saison et n’ont récolté que 27 cartons jaunes en 23 journées. Un total impressionnant qui contraste avec certaines autres saisons depuis l’arrivée de QSI. En tout cas, Saïd Ennjimi, ancien arbitre français, constate que les Parisiens sont beaucoup plus respectueux qu’ils ne le furent.

« L’absence de contestation favorise le jeu »

« L'arbitre est un homme avant tout. Quand il voit une équipe jouer et être dans une absence de contestation, forcément, ça va avoir des conséquences sur sa manière d'arbitrer. À une époque, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimović contestaient. Là, je ne perçois pas de joueur contestataire. Et l'absence de contestation favorise le jeu, et donc une rencontre sans avertissement. On peut saluer que même quand ils sont passés par des moments plus difficiles en C1, les Parisiens n'ont pas changé d'attitude et ça paie aujourd'hui », a déclaré Saïd Ennjimi dans un entretien accordé à L’Equipe.

Pour rappel, lors de la première saison de Zlatan Ibrahimović en Ligue 1 (2012-2013), le PSG avait terminé à l’avant-dernière place du classement du fair-play. Lors de cet exercice, les Parisiens avaient récolté 75 cartons jaunes et 9 cartons rouges en 38 journées. Luis Enrique a indéniablement sa part de responsabilité dans cet excellent renouveau sur le terrain.