PSG : Tuchel veut ce latéral allemand hyper offensif au PSG !

Filipe Luis, Juan Bernat… Plus la fin du mercato approche, plus les noms circulent dans la presse pour renforcer le couloir gauche du PSG en défense. Et la liste s’allonge encore puisque selon Le Parisien, Thomas Tuchel suivrait toujours attentivement la situation de Philipp Max, le défenseur gauche d’Augsbourg. Il faut dire que le défenseur de 24 ans colle au profil recherché par Thomas Tuchel puisqu’il s’agit d’un latéral très offensif, carrément capable d’évoluer plus haut sur le terrain.

Auteur de 13 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, Philipp Max pourrait bien être le choix n°1 de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Reste à savoir s’il sera suivi dans son choix par Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique, lesquels pourraient bien privilégier l’expérience d’un cador comme Filipe Luis afin de briller rapidement en Ligue des Champions. Par ailleurs, le tarif réclamé par Augsbourg pour Philipp Max n’a pas filtré. Et à la vue du potentiel du joueur et de ses performances de l’an passé, il pourrait être assez élevé et donc refroidir les ardeurs de Paris dans ce dossier…