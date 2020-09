PSG : Tuchel sent ce danger XXL avec Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé pourra bien être dans le groupe du PSG pour le match de dimanche face à Nice. Mais l'entraîneur parisien craint qu'on en demande trop à l'attaquant français qui revient d'une pause liée au coronavirus.

Grâce à différents changements intervenus ces derniers jours dans les règles sanitaires de la LFP, le Paris Saint-Germain peut compter sur Kylian Mbappé contre Nice, dimanche à l’Allianz Riviera. Moins de deux semaines après avoir été contrôlé positif au Covid19 lors du regroupement de l’équipe de France, le champion du monde parisien sera donc dans le groupe du PSG comme l’a confirmé ce samedi Thomas Tuchel en conférence de presse. Mais l’entraîneur allemand du club de la capitale a tenu à prévenir tout le monde, il ne faut tout de même pas trop en demander à Kylian Mbappé, lequel en l’absence de Neymar devra dynamiser une attaque parisienne bien à la peine depuis le début de saison de Ligue 1.

Kylian Mbappé ne doit pas être considéré comme Superman, sous peine d’en demander trop à un joueur qui revient quand même de maladie. « J’ai parlé avec le docteur, qui a dit que c’était ok. La ligue a dit aussi que c’était ok. Ça veut dire que c’est entre moi et Kylian. On va parler avant et après l’entraînement. Je pense qu’il sera avec le groupe. Je dois parler avec lui pour savoir s’il se sent bien. Après, on va décider s’il commence ou finit le match. Il apporte tout dans notre match, la vitesse, l’envie de marquer, la qualité, la créativité. Le plus important, la faim de toujours marquer. Mais on doit aussi protéger le joueur. On ne doit pas trop attendre de lui contre Nice. Je n’attends pas un match où il est décisif à lui tout seul. C’est aussi une phase difficile pour lui pour regagner confiance, après le coronavirus. On doit être patient avec lui. On ne peut pas attendre trop de lui », a prévenu le technicien allemand du Paris Saint-Germain, conscient que le danger rodait autour de Kylian Mbappé sur ce match.