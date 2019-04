PSG : Tuchel prêt à faire signer Nicolas Pépé en 24h !

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Ce samedi, Christophe Galtier avait indiqué qu'il verrait bien Nicolas Pépé rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, le coach de Lille estimant que son international ivoirien avait les qualités qu'il fallait pour côtoyer les stars du PSG. Ce samedi après-midi, en conférence de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur cette possibilité de voir Nicolas Pépé porter le maillot du Paris SG. Et l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain de répondre avec malice à cette interrogation.

« Oui oui, qu'il vienne. Nicolas Pépé, s’il veut il peut jouer dès dimanche soir avec nous, ça ferait du bien à tout le monde. Il peut jouer avec nous pendant 70 minutes et ensuite Angel Di Maria le remplace, a d'abord lancé, hilare, Thomas Tuchel, avant de se faire sérieux et très flatteur pour l'attaquant de Lille. C’est un joueur qui a beaucoup de qualité, de la vitesse et de la force. Il est toujours déterminé sur le but et est toujours dangereux. C’est un joueur qui peut faire de grandes choses. Je ne connais pas son caractère et sa personnalité mais c’est un bon joueur » De quoi forcément alimenter les rumeurs.