PSG : Tuchel, le bug Henrique… Gueye raconte le regret de sa vie

Dans : PSG, Mercato.

Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain cet hiver, Idrissa Gueye a été retenu par Everton.

Les Toffees ont effectivement rejeté deux offres, dont la deuxième à 30 M€ le dernier jour du mercato. Un double coup dur pour le milieu défensif qui s’est confié à L’Equipe. « C'est un rêve qui ne s'est malheureusement pas réalisé », a regretté l’ancien Lillois, « déçu » puisqu’il s’estimait « prêt pour le PSG ». L’occasion pour Gueye de raconter les coulisses de cet échec, et notamment les premiers contacts en décembre.

« Il y a eu une prise d'informations fin 2018 avec mon entourage, a raconté le Sénégalais. Les contacts se sont accélérés à l'ouverture du mercato. Le PSG s'est renseigné auprès de mes dirigeants pour savoir comment je pouvais sortir. Mais Everton a mis le frein tout de suite. Il ne voulait pas me vendre. J'ai poussé. J'ai vu les dirigeants pour leur dire mon envie d'aller à Paris, que c'était une opportunité en or, un énorme challenge à ne pas laisser passer à 29 ans. »

Henrique, Gueye n'a rien compris

« Le PSG est revenu vers moi. Thomas Tuchel m'a alors appelé, a-t-il poursuivi. C'était déjà très important pour moi d'avoir le coach. J'ai vu que j'entrais dans ses plans. Il m'a exposé son projet technique. On a parlé de jeu, de mon jeu. Je lui ai dit mes ambitions. Je l'ai ensuite eu plusieurs fois derrière. On a échangé également par textos. Le président Nasser Al-Khelaïfi m'a aussi appelé. » En revanche, pas de nouvelles du directeur sportif Antero Henrique.

« Je ne l'ai pas eu. Je n'ai jamais trop compris ce qui se passait avec lui. Everton non plus, d'ailleurs... », s’est étonné Gueye, qui ne risque pas d’améliorer la cote du Portugais déjà très critiqué à Paris. Qu’importe, le club anglais, qui l’avait recruté pour 8 M€ en 2016, avait pris sa décision. Et le milieu récupérateur ne voulait pas partir au clash. « Ce n'est pas mon genre, mon éducation », a expliqué le natif de Dakar, persuadé que « ce n'est peut-être pas fini avec Paris... »