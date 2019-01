PSG : Tuchel l'apprécie, sa valeur grimpe de manière hallucinante

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Nous sommes le 1er janvier, et pas encore le 1er avril, mais la presse italienne s’en donne à cœur joie en ce qui concerne les rumeurs de transfert.

C’est bien évidemment l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Allan, le milieu de terrain de Naples, qui provoque l’engouement de l’autre côté des Alpes. Thomas Tuchel apprécie ce joueur qui a donné beaucoup de fil à retordre aux Parisiens en Ligue des Champions. Mais pour l’instant, ce n’est pas allé beaucoup plus loin. Tout d’abord parce que Naples a très clairement annoncé qu’il n’était pas vendeur pour cet hiver, et ce pour aucun de ses joueurs. Une position qui pourrait être infléchie si jamais une offre copieuse venait à être effectuée.

Mais alors que des montants de 50 puis 80 ME ont été évoqués, Tuttosport affirme que même une proposition à hauteur de 80 ME ne serait pas suffisante. Pour avoir l’accord de Naples pour un tel transfert, il faudrait que le PSG lâche tout simplement 100 ME. Si l’appétit du club napolitain est possible, voire légitime pour un joueur important de son dispositif, voir Paris monter aussi haut demeure hautement improbable. Un dossier qui n’est pas sans rappeler l’énorme gourmandise de la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic l’été dernier, sans que cela ne débouche sur la vente du Serbe, toujours à Rome et dont la valeur a tout de même bien baissé depuis. La preuve que le PSG, souvent considéré comme bon payeur sur le marché des transferts, a bien changé, principalement en raison de la surveillance étroite de l’UEFA autour de ses finances.