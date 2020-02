PSG : Tuchel et Icardi, les dessous du clash dévoilées !

Dans : PSG.

Le 18 février dernier, Thomas Tuchel prenait la décision de ne pas titulariser Mauro Icardi pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund.

Un choix étonnant de la part de l’entraîneur allemand, tant le 4-4-2 avec les quatre fantastiques était attendu au Signal Iduna Park. Autant dire que Mauro Icardi a très mal réagi lorsqu’il a appris sa non-titularisation, quelques heures avant le match entre le PSG et le Borussia Dortmund. Selon les indiscrétions glanées par Foot Mercato, le ton est tellement monté entre les deux hommes que plusieurs joueurs ont été obligés d’intervenir afin de ramener le calme.

De rage, et comme indiqué par ailleurs ces derniers jours, Mauro Icardi a balancé plusieurs objets dans les murs de l’hôtel afin d’exprimer sa rage et son incompréhension devant le choix fort de Thomas Tuchel. Au lendemain du match, la colère de Mauro Icardi n’était pas redescendue puisque l’ancien capitaine de l’Inter Milan refusait de communiquer avec ses partenaires, au point de quitter le groupe WhatsApp dans lequel les joueurs du PSG échangent au quotidien. Un incident réglé après une discussion avec ses compatriotes Di Maria et Paredes, mais qui dénote d’un vrai malaise dans la capitale française.

Le média indique par ailleurs que Mauro Icardi n’a pas du tout apprécié la gestion de Thomas Tuchel envers Leandro Paredes. Et pour cause, l’ancien milieu de l’AS Roma a reçu les critiques de l’entraîneur du PSG devant tout le vestiaire à la mi-temps du match contre Amiens, avant d’être écarté pour le voyage à Dortmund. Une façon de faire qui a révolté Icardi, qui s’est empressé de défendre son ami et compatriote. Enfin, en interne, on estime que les torts sont partagés mais que l’attaquant du PSG n’est pas en position de force, notamment en raison de sa forme physique qui ne serait pas optimale. Malgré des entraînements plutôt sérieux et sans vagues, son indice de masse corporelle est trop élevée aux yeux du staff, qui soupçonnent une hygiène de vie douteuse. Plus que jamais, le torchon brûle entre Mauro Icardi et le Paris SG…