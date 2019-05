PSG : Tuchel en rêve, mais il ne se voit pas vraiment à Paris

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Entraineur passé par deux clubs de l’élite en Allemagne, Thomas Tuchel a forcément un œil plus aiguisé dès lors qu’il s’agit de cibler des joueurs évoluant en Bundesliga.

L’entraineur du PSG l’a déjà prouvé l’été dernier en faisant venir Thilo Kehrer ou Eric Choupo-Moting, Au mercato, « TT » ambitionne de concilier son besoin d’aller chercher un milieu de terrain créatif, à son goût pour les joueurs allemands. C’est pourquoi le coach parisien rêve de voir son club mettre le paquet pour faire venir Julian Brandt. Celui-ci réalise une saison pleine avec le Bayer Leverkusen, et est pressenti pour prendre son envol à 23 ans. Surtout qu’il possède une clause libératoire à hauteur de 24 ans, ce qui intéresse déjà au plus haut point, outre le PSG, des formations comme l’Atlético Madrid, la Juventus, le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

Mais de son côté, l’international allemand ne se voit pas forcément prendre son envol dès cet été, comme il l’a confié dans les colonnes de Bild. « A l'instant où je vous parle, je suis sûr à 100% d'être ici la saison prochaine. Je suis ici depuis cinq ans et demi, je sais exactement ce que j'ai à Leverkusen », a livré Julian Brandt, persuadé qu’il n’est pas l’heure pour lui de partir. Reste à savoir quel sera son comportement final si un club de premier rang se positionne fermement pour s’offrir ses services, comme ce pourrait être le cas dans les prochaines semaines.