PSG : Tuchel craque pour Boateng, la surprise du mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

« Je lui conseillerais de quitter le club. Je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge. Il ne semble plus avoir sa place ici. » Président du Bayern Munich, Uli Hoeness a eu des mots très durs à l’encontre de Jérôme Boateng, un cadre du club bavarois qui avait déjà failli partir la saison dernière. A ce moment-là, le défenseur central était tout proche de rejoindre le PSG, mais le club de la capitale n’avait pas réussi à finaliser le deal, avec encore une fois un Antero Henrique pas très inspiré et très critiqué en Allemagne. Cet été, le champion du monde 2014 a bien compris le message, même s’il lui reste deux ans de contrat et qu’il ne compte pas s’enfuir sans trouver une porte de sortie prestigieuse.

Une situation qui inspire visiblement Thomas Tuchel, qui selon SoccerLink, a contacté directement Jérôme Boateng pour lui faire part de son intérêt. Un défenseur central expérimenté de plus, ce n’est peut-être pas la priorité du PSG et de ses dirigeants, même si le prix de l’international allemand a forcément baissé après une fin de saison où il n’était plus forcément titulaire. Reste à savoir si cette volonté de « TT » sera suivie en haut lieu, ce qui n’a pas été souvent le cas ces derniers mois, alors que la priorité a été placée sur le recrutement d’un ou deux milieux de terrain au profil défensif.