PSG : Tuchel au bord du burn-out à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Expulsé contre Strasbourg et très en colère après Laurent Paganelli à l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel n’est pas un entraîneur serein au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Une nervosité en partie due à la vague de blessures qui a touché le club de la capitale… et aux deux derniers mercatos de ses dirigeants, où Thomas Tuchel n’a pas eu les renforts espérés. Ainsi, sa position est tout-à-fait légitime et logique selon Pierre Ducrocq, lequel a estimé sur RMC que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund avait bien raison d’être en colère.

« Il y a des signes d’agacement de Thomas Tuchel et moi je le comprends. Je pense qu’il a raison de s’agacer. Il a réclamé plus de qualité dans l’effectif, il ne l’a jamais eu. Depuis le mercato d’été, il y a eu des demandes mais ses souhaits n’ont jamais été exaucés. Des joueurs qui font 40/45 matches, il n’y en pas dans l’effectif actuel. […] Paredes vient d’arriver, ça devait être un deuxième ou troisième milieu, le mec est titulaire tous les matchs parce qu’il n’a pas le choix. Tuchel fait des tests mais pas avec des joueurs avec lesquels il a envie de faire ces tests. Ce sont des bons joueurs de Ligue 1 mais ça ne correspond pas à ses ambitions et aux objectifs qu’on lui a fixé au PSG. Ce qui l’agace d’autant plus en ce moment, c’est qu’il y a la perspective d’une nouvelle saison qui arrive, avec un mercato et il voit l’ampleur du chantier » s’est alarmé l’ancien joueur du PSG, qui comprend donc parfaitement Thomas Tuchel… et qui s’inquiète pour la suite des événements au Paris Saint-Germain.