PSG : Tuchel a un coup de coeur allemand au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

À la recherche d'un nouveau milieu défensif lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain vient de réouvrir un ancien dossier.

Thiago Motta parti à la retraite l'été dernier, Adrien Rabiot sur le départ après sa non-prolongation de contrat... En janvier prochain, le club de la capitale aura plus que besoin de renforcer son entrejeu. Si Thomas Tuchel a repositionné, avec brio, Marquinhos dans un rôle de sentinelle au sein d'un 3-4-3, l'entraîneur allemand sait pertinemment qu'il devra se renforcer. Mais alors que la piste menant à Frenkie De Jong (Ajax Amsterdam) semble la plus chaude actuellement, un autre dossier revient sur le devant sur la scène. Et c'est celui de Julian Weigl.

Remplaçant au Borussia Dortmund sous les ordres de Lucien Favre, le joueur de 23 ans a des envies d'ailleurs pour l'hiver prochain. Une situation qui a le don de réveiller le PSG. D'après les informations du Parisien, la formation francilienne est même disposée à proposer un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat de 20 millions d'euros, pour enrôler l'international allemand en janvier. Une manière de se renforcer sans se ruiner, sachant que Paris ne peut pas forcément refaire des folies, étant toujours dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA. Autant dire que ce dossier Weigl a clairement tout pour plaire.