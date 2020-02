PSG : Leonardo perd son plan B après Tuchel

Dans : PSG.

En cas d’échec de Thomas Tuchel en Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait bien changer d’entraîneur. En tout cas, la priorité du directeur sportif Leonardo ne serait plus disponible.

Leonardo a beau dédramatiser le huitième de finale à venir, on sait que le Paris Saint-Germain accorde une grande importance à son parcours en Ligue des Champions cette saison. Surtout après les récents échecs et leurs circonstances. Résultat, l’entraîneur Thomas Tuchel sait qu’un nouvel échec ne sera sans doute pas toléré suite au fiasco de Manchester United. Autant dire que Leonardo commence déjà à préparer un possible avenir sans le technicien allemand. Ces derniers mois, on a beaucoup évoqué la piste menant à Massimiliano Allegri, un profil à l’italienne qui plaît au directeur sportif parisien.

Allegri vers l’Angleterre ?

Il s’agirait même du dossier prioritaire si le club francilien venait à changer d’entraîneur. Le problème, c’est que l’ancien coach de la Juventus Turin ne serait plus disponible si l’on en croit le Corriere della Sera. Toujours sous contrat avec la Vieille Dame malgré son éviction l’été dernier, l’ancien tacticien du Milan AC attend le divorce définitif. Mais selon le quotidien transalpin, Allegri, qui apprend l’anglais, n’aurait pas attendu cette signature officielle pour trouver un accord avec un cador de Premier League.

L’identité de ce club n’a pas filtré, mais on imagine que Jürgen Klopp et Pep Guardiola, respectivement installés à Liverpool et Manchester City, ne sont pas concernés. Pas plus que Mikel Arteta et José Mourinho qui viennent d’arriver à Arsenal et Tottenham. Enfin, Frank Lampard donne satisfaction avec son jeune effectif à Chelsea. Il reste donc Manchester United, dont le manager Ole Gunnar Solskjaer ne fait pas l’unanimité…